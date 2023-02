Politie onderzoekt vechtpartij, één verdachte aangehouden

Omstanders meldden in de nacht van zaterdag op zondag aan surveillerende politiemensen in de binnenstad dat er een vechtpartij gaande was op het Beursplein. Toen de agenten op de doorgegeven plek aankwamen, werd er niet meer gevochten. Wel troffen de agenten een gewonde man aan. Het gaat om een 19-jarige man uit Hoogerheide. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Onderzoek loopt

De agenten stelden direct een onderzoek in en spraken onder andere met omstanders. Ook bekeken ze camerabeelden. Het speurwerk leidde de agenten richting een verdachte, een 19-jarige man uit Halsteren. Hij is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en heeft de nacht in de cel doorgebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en verhoort de verdachte vandaag.