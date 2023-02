Twee arrestaties na steekincident in Etten-Leur

Een vrouw die ook uit de woning kwam had lichte verwondingen, zij werd net als een van de verdachten ter plaatse behandeld. De politie en ambulancedienst schaalden flink op omdat aanvankelijk het erop leek dat er meerdere zwaargewonden waren. De toestand van het slachtoffer is stabiel. Kennelijk vond in de woning een feestje plaats waarbij ruzie is ontstaan. Het recherche onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet.