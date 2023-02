Onderzoek naar oplichting in aanstaande uitzending Opsporing Verzocht

Donderdagmiddag 26 mei werd een bejaarde vrouw uit Beek gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van een energiemaatschappij. Hij geeft aan dat er iets aan de hand is met de stroom bij de woning van mevrouw en vertelt dat er een collega onderweg is om haar te helpen. Even later verschijnt deze zogenoemde collega inderdaad bij de betreffende woning. Na afloop is de vrouw bestolen van contant geld en sieraden. Lees hier meer over het onderzoek.

Eerder werden via een SpeurMee-video al beelden van de verdachte gedeeld op sociale media en politie.nl. Aanstaande dinsdag wordt er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht wederom aandacht voor dit onderzoek gevraagd. Opsporing Verzocht wordt dinsdag 14 februari om 20:30 uur uitgezonden op NPO2.