Nieuwe aanhoudingen gewapende woningoverval Almere

Almere - De recherche heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor een gewapende woningoverval in oktober vorig jaar in Almere. Het gaat om twee mannen van 19 en 20 uit Almere. Met deze aanhoudingen zijn alle zes verdachten in deze zaak opgepakt. Eerder werden al vier andere verdachten aangehouden.