Verdachte aangehouden voor oplichting ongeveer honderd VVE’s

De verdachte is eigenaar van een bedrijf voor VvE-beheer, dat is gevestigd in Wateringen.

De politie kreeg de verdachte in het oog na meldingen over opvallende en verdachte transacties van VvE’s. De schade bij de VvE’s is nog niet helemaal in kaart gebracht, maar bedraagt vermoedelijk in totaal meer dan € 100.000, -.



Veel van de betrokken VvE’s zijn zich mogelijk nog niet bewust van de verduistering. Daarom ontvangen zij van de politie een brief met instructies. Het onderzoek is nog gaande.

Houd toezicht!

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste betrokken VvE’s geen inzicht hebben in hun bankrekening

Van de meeste VvE’s staan ook niet de correcte bestuurders of het juiste postadres geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

De politie adviseert VvE’s in het algemeen het volgende te doen:

- Zorg ervoor dat de juiste bestuurders en het juiste postadres zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

- Controleer bij de bank of de juiste mensen gemachtigd zijn voor de bankrekening van de VvE

- Houd zicht op het geld en de transacties op de bankrekening van de VvE.

Financieel rechercheren



Een FinEc-team is gespecialiseerd in financieel rechercheren en richt zich op het aanpakken van de internationaal georganiseerde criminaliteit. Zonder geld als “smeerolie” kan de “engine of crime” niet draaien. Bovendien is financieel gewin uiteindelijk altijd het doel van criminelen. Financieel rechercheren is een beproefde methodiek voor het blootleggen van netwerken, het identificeren van daders, het vaststellen van feiten en omstandigheden en het verzamelen van bewijs in strafrechtelijke onderzoeken.