Zeven verdachten van straatroven in Loosduinen aangehouden

Den Haag - De politie hield vanochtend vroeg zeven verdachten aan in hun woningen op verschillende adressen in Den Haag. Ze worden verdacht van het plegen van meerdere straatroven, waarbij is geslagen en gedreigd met een mes. Op vrijdag 20 januari werd een slachtoffer beroofd op de Maurice Ravelweg en vrijdag 27 januari 2023 op de Albert Termotestraat. Ook werd een poging straatroof op zaterdag 21 januari op de Kraayensteinlaan bij de politie gemeld.