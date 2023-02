Aanhouding na steekincident bij woning in Nuenen

Omstreeks 11:45 uur ontvingen wij een melding van een steekincident tussen twee mannen in een woning. Een half uur daarna hielden we in de Voortstraat in Nuenen een 50-jarige man uit Eindhoven aan op verdenking voor betrokkenheid bij dit steekincident. De Eindhovenaar is overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor. De 54-jarige man uit Nuenen is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.