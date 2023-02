Twee personen aangehouden in onderzoek bankhelpdeskfraude

In de periode van eind oktober vorig jaar tot en met medio januari van dit jaar waren er meerdere aan elkaar gerelateerde gevallen bankhelpdeskfraude. Telkens waren oudere personen het slachtoffer. Ze werden gebeld door personen die zich voordeden als bankmedewerker. Deze zogenaamde bankmedewerkers wisten de slachtoffers ervan te overtuigen hun bankpas plus pincode aan zogenaamde koeriers mee te geven. Daarbij soms ook contant geld en sieraden. Met deze werkwijze wisten de verdachten in 8 zaken bijna 70.000 euro buit te maken. De slachtoffers waren afkomstig uit Kerkrade, Eygelshoven, Maastricht, Vaals en Vijlen.

Aanhoudingen en doorzoekingen

In het onderzoek naar deze fraudezaken kwamen al snel twee verdachten naar voren: Een 20-jarige en een 18-jarige man, beiden afkomstig uit Kerkrade. Een van de verdachten wordt verdacht van betrokkenheid bij alle acht zaken. De ander is verdachte in vier van de acht zaken. De woningen van beide verdachten zijn doorzocht, waarbij diverse goederen in beslag zijn genomen.

Voorkom dat u slachtoffer wordt

Een erkende instantie zoals uw bank zal u nooit vragen om persoonlijke gegeven zoals pincode, betaalgegevens of BSN-nummer. Geef ook nooit uw pinpas mee, ook niet doorgeknipt. Installeer geen software om op afstand mee te kijken of te helpen. Houd persoonlijke informatie altijd voor uzelf. Uw bank neemt zelf de nodige maatregelen als fraude wordt geconstateerd. Wat kunt u doen? Hang direct op. Ook bij twijfel. Bel de instantie terug via een nummer dat u zelf heeft opgezocht. Soms geven oplichters een telefoonnummer om terug te bellen, zodat u kunt controleren. Ook dit is vals. Zoek altijd zelf het juiste nummer op en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt bij wie u kunt controleren of de gegeven informatie wel klopt. Meer weten over hoe deze vorm van fraude en voorkomen dat u slachtoffer wordt? Lees dan hier verder.



Doe altijd aangifte

Bent u toch slachtoffer geworden? Bel direct uw bank. Doe ook altijd aangifte bij de politie. Bel 0900-8844 voor een afspraak of kijk op politie.nl voor meer informatie.