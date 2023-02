Vrouw overleden bij verkeersongeval in Haarlem

Toen de vrouw wilde oversteken, kwam zij in botsing met de vrachtwagen. De hulpdiensten rukten met spoed uit en het slachtoffer werd met ernstige verwoningen overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrachtwagenchauffeur is volgens procedure aangehouden. Hij is verhoord, inmiddels heengezonden en maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Slachtofferhulp

Op het moment van het ongeval waren er veel mensen in de omgeving van het Marsmanplein aanwezig. Het meemaken van zo’n verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.