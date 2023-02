Roosendaler aangehouden na tonen vuurwapen bij verkeersconflict

Het slachtoffer belde de politie en beschreef de auto en de inzittende. De 24-jarige automobilist uit Roosendaal werd aan de kant van de weg gezet na de melding. Op de vraag van een agent of de man een wapen in zijn bezit had, gaf hij aan dat dat klopte. Het bleek een airsoft-wapen te zijn dat geschikt is voor afdreiging. Het is verboden om zo’n wapen zomaar bij je te hebben. Het is dan ook in beslag genomen door de politie.

De Roosendaler is meegenomen en ingesloten in een politiecel. Hij heeft een verklaring afgelegd. Het feit is besproken met het Openbaar Ministerie. De man kreeg een boete van 550 euro. Daarna mocht hij weer naar huis. De melder doet geen aangifte tegen de Roosendaler.