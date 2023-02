Verdachte aangehouden in onderzoek overvallen drogisterij

Zowel op 9 als op 11 februari 2023 is op het Bijlmerplein dezelfde drogist overvallen. Bij beide overvallen is gebruik gemaakt van een vuurwapen en raakte niemand gewond. Op de 9 februari was er sprake van één verdachte en op 11 februari waren er twee verdachten. Na beide keren is er een getuigenoproep geplaatst, waarin werd gevraagd aan getuigen zich te melden en om videobeelden met de politie te delen. De recherche kan nu melden dat er één minderjarige verdachte in dit onderzoek is aangehouden. Het onderzoek duurt nog voort en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.