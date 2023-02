Verdachten aangehouden in onderzoek naar mensenhandel

De aanhoudingen werden gevolgd door twee doorzoekingen in de woningen van verdachten in Landgraaf en Brunssum. De doorzoekingen waren vooral gericht op de inbeslagneming van gegevensdragers die informatie/bewijs kunnen bevatten voor het verdere onderzoek. Tijdens deze doorzoekingen zijn een aantal van diefstal afkomstige goederen / materialen in beslag genomen. Verder zijn een gestolen personenauto en ruim 6 kilogram harddrugs in beslag genomen alsmede drie vuurwapens (gaspistolen) en een taser.

De aangehouden verdachten, twee mannen en een vrouw in de leeftijd van respectievelijk 58, 23 en 22 jaar oud, zitten in beperkingen en mogen enkel contact met hun raadsman onderhouden. Zij worden donderdag voor de Rechter Commissaris geleid.