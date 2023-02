Man met gekleurde koffer aangehouden na woningoverval

Woensdag rond 12.55 uur kregen we een melding van een woningoverval aan de Minnewei. In de woning troffen agenten de 84-jarige bewoonster van de woning. Zij vertelde dat een man haar van straat volgde in het wooncomplex en zich toegang verschafte tot haar woning. De man duwde de bewoonster op de grond en begon spullen van haar te verzamelen, waaronder een gekleurde koffer. Met die spullen ging hij er vervolgens te voet vandoor.

De politie zette onder meer Burgernet in, waar gevraagd werd om uit te kijken naar: een man met donkergetinte huidskleur van ongeveer 1,75 met lang met een donkere jas.

Een omwonende zag de man lopen en seinde de politie in, die de man hierdoor op het spoor kwam. Deze 35-jarige Rotterdammer is aangehouden aan de Weder in Midwoud. Hij is ingesloten en zal verhoord worden over zijn rol in de woningoverval. De vrouw raakte lichtgewond, maar acute medische behandeling was niet nodig.

Heeft u iets gezien van de overval of van het moment voorafgaand of na de overval? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844, deel informatie anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

2023032712