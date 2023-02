Man gewond bij steekincident Capelle aan den IJssel

Om 21:45 werd het steekincident gemeld. Toegesnelde hulpverleners troffen het slachtoffer met verwoning aan zijn borst aan en verleenden eerste hulp. Een mobiel medisch team ondersteunde daarbij. De Capellenaar was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Agenten troffen in de woning waar het steekincident plaats vond een Rotterdamse die werd aangehouden. Zij zit vast. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.