Grote controleactie op wegtransport in Aalsmeer

Controle

In totaal controleerden de handhavingsdiensten 28 voertuigen. Het betroffen zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens van binnen en buiten de Europese Unie. Iedere dienst zette daarbij zijn of haar eigen controlebevoegdheid in. Er werd onder andere gekeken naar rij- en rusttijden, tachograafgebruik, vervoersvergunningen, voertuigtechniek, lading- en beladingseisen, rijbewijzen en vakbekwaamheid, illegale tewerkstelling, loon, dienstbetrekking en detacheringsrichtlijn, malafide bedrijfsvoering en uitbuiting.