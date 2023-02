Diefstal uit tractoren op platteland Noord-Nederland: geef GPS-dieven geen kans

Toename van 60%

In de nacht grijpen dieven hun kans om in te breken in schuren en de daarin gestalde tractoren. In 2019 zijn er 16 meldingen van diefstal gedaan bij de politie, in 2020 steeg het aantal meldingen naar 49. In het coronajaar 2021 zagen we een daling naar 8 meldingen, in 2022 werd 49 keer aangifte gedaan. Een stijging van meer dan 60% in drie jaar tijd. Het totale schadebedrag in 2022 bedroeg 1,7 miljoen euro.

Mobiel banditisme

De politie vermoedt dat er sprake is van zogenaamd mobiel banditisme. Criminele, vaak rondtrekkende bendes verblijven voor korte periodes in buitengebieden. In een tijdsbestek van een paar dagen weten ze vaak meerdere slachtoffers in de omgeving te duperen om vervolgens te verplaatsen naar een ander gebied waar ze opnieuw hun slag slaan.

Politieonderzoek

Als er aangifte wordt gedaan bij de politie, starten we altijd een onderzoek. Zo wordt sporenonderzoek verricht en als er camerabeelden zijn, bekijken we die. Ook gaan we in gesprek met eventuele getuigen en kunnen we een buurtonderzoek uitvoeren. Helaas zien we dat er vaak weinig aanknopingspunten zijn omdat er geen of nauwelijks braaksporen zijn. Ook camerabeelden ontbreken vaak.

Preventietips

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Bij verdachte situaties kunt u 112 bellen. Ziet u bijvoorbeeld een groep personen op een boerenerf? Rijdt er een voertuig rond en lijken de inzittenden een voorverkenning te doen? U kent uw eigen omgeving het beste: vertrouwt u het niet? Bel dan. Daarnaast kunnen deze tips helpen: