Zware mishandeling tijdens de jaarwisseling

Het slachtoffer werd omstreeks 03.00 uur ’s nachts ter hoogte van het VIP-gedeelte in AFAS Live met een vuist op haar gezicht geslagen. Het meisje is direct neergevallen en buiten bewustzijn geraakt. Ze heeft ernstig letsel aan haar gezicht opgelopen en moet daar nog steeds voor behandeld worden. Het slachtoffer heeft dagelijks last van de gevolgen van de zware mishandeling, zowel lichamelijk als mentaal.

De verdachte heeft het volgende signalement:

Vrouw

Lang zwart haar

Licht getinte huidskleur

Rond de 22 jaar oud

Bent u getuigen geweest van deze zware mishandeling? Of heeft u mogelijk meer informatie over de verdachte? Laat het weten aan het onderzoeksteam via onderstaande tipformulier. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Vermeld dan het proces-verbaal nummer 2023003843