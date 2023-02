Opening nieuw politiebureau basisteam Drechtsteden Buiten

Het nieuwe bureau ligt aan de rand van een recreatiegebied dichtbij uitvalswegen en centraal in het werkgebied. Het is een comfortabel, licht en overzichtelijk pand geworden. Er is tijdens het ontwerp steeds rekening gehouden met ‘de politie van morgen’. Zo is er een zevental gesloten grondbronnen aangelegd voor de koeling van het pand, is het gebouw gasloos en voorzien van een maximaal aantal zonnepanelen voor de energievoorziening. Rekening houdend met toekomstige elektrische politievoertuigen zijn er twaalf laadpalen bij het pand geïnstalleerd. In het bureau is plaats voor 160 collega’s.



Politiebureau aan de Poldermolen niet meer in gebruik

Het vorige bureau aan de Poldermolen in Papendrecht is verkocht en niet meer door de politie in gebruik. Los van deze nieuwe locatie, blijft voor burgers alles hetzelfde. Wij zijn te bereiken op de manieren die burgers al van ons gewend zijn. “Als u ons nodig heeft, zien we u graag tegemoet op ons nieuwe bureau!”