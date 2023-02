Automobilist rijdt door nadat een 76-jarige fietser wordt aangereden

Op het moment dat de fietser de kruising overstak, kwam er een auto met hoge snelheid van aanrijden. De auto raakte hem tegen zijn voorwiel. De fietser sloeg om en viel hard tegen de auto aan. De auto reed hierna door, waardoor hij met een klap op de grond terecht kwam. Het slachtoffer moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij bleek onder andere meerdere gebroken ribben te hebben.

Getuigen gezocht

Op de plaats van de aanrijding lag een spiegelkap van een zwarte auto. Deze is in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie zoekt de automobilist(e) en vraagt daarbij om uw hulp. Weet u wie dit was? Of wellicht hebt u in uw omgeving een zwarte auto gezien waar een zijspiegel aan ontbrak? Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023034311.