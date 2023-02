Man (37) aangehouden na drugsvondst

De man kwam bij de agenten in het vizier nadat hij in een drukke winkelstraat verdovende middelen verkocht. Nadat de politie vervolgens in zijn woning zocht, trof zij daar een hoeveelheid cocaïne, een geldbedrag en meerdere telefoons aan. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachte werd in zijn woning aangehouden en heeft op het politiebureau een verklaring moeten afleggen. Het bleek dat de man al meerdere malen gepakt was voor strafbare feiten waarbij drugs werden aangetroffen. De recherche gaat verder met het onderzoek.