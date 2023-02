Man (68) overleden na aanrijding op A58

De hulpdiensten werden die middag rond 13.30 uur opgeroepen voor het ongeval. Nadat de vrachtwagen in aanraking kwam met het slachtoffer, werd de auto, waar nog een vrouw inzat, geraakt. Zij kwam met de schrik vrij. Voor het slachtoffer werd medische hulp ingeschakeld, maar helaas bleek dit te laat. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen schaarde na de aanrijding en kwam verderop in de berm tot stilstand. De chauffeur raakte niet gewond. Er ontstond een lekkage aan de brandstoftank, waardoor er diesel in het naastgelegen water kwam. Dit wordt gereinigd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt door de politie onderzocht. De weg blijft gedurende dit onderzoek dicht van het overige verkeer.