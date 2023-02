Politie houdt viertal aan en onderzoekt diefstal in vereniging

Winkelmedewerkers hadden donderdagmiddag een aantal mensen voor een winkel op en neer zien lopen en kort daarna lege kleerhangers gevonden. Ze gingen op onderzoek uit. Ter hoogte van de Markt zagen ze een man lopen die in het bezit was van twee jassen, die uit de winkel kwamen. De man, later bleek dit een 24-jarige man uit Yerseke te zijn, gaf de jassen terug en liep weg in de richting van de Lange Delft. Onderweg kreeg hij gezelschap van een tweede man. Het winkelpersoneel had ondertussen de politie gewaarschuwd. Toen ze terugliepen richting de winkel, merkten ze dat de twee mannen achter hen aan kwamen. Ook zagen ze dat er zich nog twee mensen, een man en een vrouw, bij de twee hadden aangesloten. Een van de mannen van het viertal bedreigde een van de winkelmedewerkers en schopte de andere medewerker.

Spullen in de auto

Politiemensen stelden direct een onderzoek in naar het viertal en konden de vier kort daarna op meerdere plekken in het centrum aanhouden op verdenking van diefstal in vereniging. De 33-jarige man is vermoedelijk degene die geschopt heeft. Hij wordt daarom verdacht van diefstal in vereniging met geweld. Na onderzoek bleken in een auto, waarmee de verdachten vermoedelijk naar Middelburg zijn gekomen, heel veel spullen te liggen. De politie vermoedt dat dit gestolen spullen zijn en zoekt uit waar ze vandaan komen. Het gaat onder andere om parfum, gereedschap en sieraden. De politie heeft de auto en de spullen die er in lagen in beslag genomen.

De vier verdachten zijn naar Torentijd gebracht en in de cel gezet. Ze zitten nog vast.