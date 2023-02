Man opgepakt voor explosie bij woning in Deurne

Explosie

De recherche vermoedt dat de explosie met zwaar vuurwerk is veroorzaakt bij de voordeur van de woning. Door de explosie is er een groot gat ontstaan in de deur en is een ruit gebarsten. De schade is fors.

Na het incident is er direct een onderzoek gestart en zijn camerabeelden opgevraagd. Ook hebben we de zaak in Opsporing Verzocht gebracht en vroegen we getuigen zich te melden.

Aanhouding

Dat alles heeft geleid tot de aanhouding van een 36-jarige man uit Helmond. Hij zit sinds vrijdagochtend 17 februari vast en zal worden verhoord.