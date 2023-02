Bestuurder overleden na verkeersongeval

America - Op maandagavond 13 februari vond een ernstig verkeersongeval plaats op de Midden Peelweg / N277 in America. De bestuurder van het voertuig is met ernstig letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer - een 29-jarige man uit de gemeente Venray - is later aan zijn verwondingen komen te overlijden.