Zendmastapparatuur in Echt vernield

Getuigen gezocht

Heeft u vrijdag 17 februari in de buurt van de Ruijtersweg in Echt rond de klok van 03:00 iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie over dit incident? Laat het ons dan weten. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie of beelden met ons delen via politie.nl/upload.