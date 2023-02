Aanhouding na overval op snackbar Alkmaar

Het aanwezige personeel van de snackbar werd bedreigd met een mes en uiteindelijk gingen de overvallers er met geld vandoor. De politie is direct een zoekactie gestart. Na onderzoek kwam de politie uit bij deze verdachte. De jongen is aangehouden en zijn rol en betrokkenheid bij de overval zal worden onderzocht.



De tweede verdachte is nog niet aangehouden. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2023034514