Fietsendieven komen dankzij oplettende mensen niet ver

Dat zaterdagochtend 06.45 uur niet de meest handige tijd is om in te breken, zullen de twee verdachten inmiddels wel weten. Diverse mensen belden namelijk de politie, omdat ze iets verdachts hoorden of zagen bij een fietsenwinkel aan het Dorpsplein in Koudekerke. Mede dankzij hun oplettendheid en betrokkenheid konden agenten binnen een half uur na de eerste melding in Vlissingen twee verdachten aanhouden. Ook vonden ze daar de gestolen e-bike terug. Het tweetal zit voor verder onderzoek en verhoor vast.