Schot gelost bij ruzie op straat in Roermond

Getuigen melden dat er kort nadat het schot werd gelost een auto weggereden zou zijn. Er raakte niemand gewond. Even later controleerde de politie in de omgeving een auto met drie inzittenden. Op verdenking van betrokkenheid bij de ruzie en het lossen van het schot, zijn de drie inzittenden van de auto aangehouden. Wat er zich precies heeft afgespeeld op de Dudokstraat wordt onderzocht. De Forensische Opsoring verricht onderzoek op straat. Ook is er een speurhond ingezet. Meer info is nog niet bekend. Het onderzoek duurt voort.