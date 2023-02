Getuigen gezocht na mishandeling en mogelijke ontvoering in Groningen

De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en trof aan de Stuurboordswal een donkerkleurige auto aan die voldeed aan de eerder gegeven omschrijving. Daarop is de auto staande gehouden en werden de drie inzittenden aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man, een 27-jarige man en een 30-jarige man, allen uit Groningen.

Slachtoffer

De recherche is sinds vrijdagavond bezig met het onderzoek naar deze zaak. Zo is er sporenonderzoek verricht in en rondom de auto, werd er buurtonderzoek gedaan en worden de aangehouden verdachten verhoord. Toch is er nog veel onduidelijk is deze zaak: zo is nog niet bekend wie het slachtoffer is en wat er is gebeurd. Ook is niet bekend wat de toestand van het slachtoffer is of waar hij zich bevindt. De recherche onderzoekt verschillende scenario’s.

Informatie

De politie wil graag meer duidelijkheid over wat zich precies heeft afgespeeld aan de Kajuit. Kort na het incident is er een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Informatie is nog steeds erg welkom.

Heeft u iets gezien tussen 20.00 en 21.00 uur aan of rondom de Kajuit wat mogelijk verband houdt met dit incident?

Bent u het slachtoffer of betrokken bij dit incident en heeft u nog geen contact gehad met de politie?

Of beschikt u over een beveiligingscamera/dashcamcamera die mogelijk iets in beeld heeft gebracht? Bijvoorbeeld het voertuig?

Of heeft u mensen op een later tijdstip horen praten over dit incident?

Laat het ons weten en bel met 0900-8844 of laat een bericht achter via het tipformulier. Anoniem informatie delen kan altijd, bel daarvoor met 0800-7000. Informatie doorgeven kan ook via het Team Criminele Inlichtingen op nummer 088-661 77 34.