Man aangehouden na vlucht door weiland

Surveillerende politiemensen zagen zaterdagavond18 februari 2023 rond 22.00 uur een vermoedelijke drugsdeal vanuit een auto. Ze besloten de bestuurder van de auto te controleren, maar de man was al weggereden. Ze gaven de man op de A58 een stopteken, waarna hij stopte bij een tankstation ter hoogte van Rucphen. De bestuurder, naar later bleek een 28-jarige man zonder vast adres in ons land, probeerde er nog te voet vandoor te gaan een weiland in, maar hij kwam niet ver.

Zijn auto is in beslag genomen en doorzocht. Politiemensen troffen in de auto een verborgen ruimte aan met daarin meerdere tientallen ponypacks met daarin harddrugs. De verdachte is voor verder onderzoek en verhoor in de cel gezet.