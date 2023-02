Man gearresteerd voor opruiing door WhatsApp groep

De politie ontdekte dat begin februari diverse gegevens van een agent, zoals diens naam, foto en telefoonnummer in de WhatsApp-groep met de naam 'Anti-buurtpreventie Hulst' was geplaatst. Tevens werd opgeroepen om deze te mishandelen. De agent werd hierover geïnformeerd, welke donderdag jl. aangifte deed. De agent voelde dat deze door de oproep in gevaar was. Zelfs in diens privésfeer, omdat de kans bestond dat deelnemers van deze WhatsApp groep de confrontatie zouden aangaan met de agent of diens familieleden.