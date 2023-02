Politie onderzoekt brandstichtingen en zoekt getuigen

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 februari 2023 stond rond 01.30 uur een afvalcontainer in brand. De brandende container stond in een brandgang achter de Schumannstraat. De brandweer heeft het vuur geblust. Een week eerder, op donderdagavond 9 februari, bleek er kort voor middernacht brand te zijn gesticht bij een schuur van een woning aan de Schumannstraat. De bewoners wisten de brand toen zelf te blussen.

Getuigen gezocht

De politie stelt een onderzoek in naar beide branden. Daarbij wordt/is onder andere een buurtonderzoek gehouden. Ook onderzoekt de politie of er camerabeelden beschikbaar zijn. De politie zoekt nog getuigen van de brandstichtingen. Hebt u informatie? Hebt u bijvoorbeeld iets verdachts gezien in de omgeving van de Schumannstraat? Woont u in de omgeving van de Schumannstraat en beschikt u over camerabeelden van de nacht van 17 op 18 februari en/of van donderdagavond 9 februari? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844, onder vermelding van 2023042982.