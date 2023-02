Verdachte Bankhelpdeskfraude Meppel gezocht

Verdachte transactie onderschept

De man was thuis toen er werd gebeld. De persoon aan de telefoon vertelde de Meppelaar "dat een verdachte transactie was onderschept op zijn bankrekening en zijn pinpas moest worden ingenomen voor controle". Vervolgens kwam een zogenaamde medewerker van de bank aan de deur en nam het pasje in, met de belofte dat hij straks weer terug zou komen. Toen dit niet gebeurde, kreeg de man argwaan en sloeg hij alarm.

Heeft u iets gezien?

De verdachte was een man van ongeveer 20 jaar oud. Hij heeft een getinte huidskleur en droeg die avond zwarte kleding met een zwarte pet. Ook had hij een wit mondkapje voor. De verdachte was rond kwart voor zes in Meppel. Met de gestolen bankpas werd er al rond twintig over zes een bedrag gepind in Wolvega. Heeft u iemand met bovenstaand signalement gezien in de omgeving van Meppel en/of Wolvega rond deze tijdstippen? Of hebt u andere informatie die van belang kan zijn voor dit onderzoek? Neem contact op met de politie op het nummer 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Voorkom dat u wordt opgelicht

Slachtoffers van deze slinkse vorm van oplichting kunnen veel geld kwijtraken. Onthoud dat een bank nooit via de telefoon om inloggegevens en pincodes zal vragen. Ook zal de bank nooit iemand bij u langs sturen om bankpassen op te halen of vragen om een pas op te sturen.

Wanneer uw bank u ongevraagd en onverwacht belt en u snel actie moet ondernemen (bijvoorbeeld om uw geld veilig te stellen), vraag dan naar de naam en het personeelsnummer van de medewerker. Hang op zodra u de naam en het personeelsnummer heeft genoteerd. Laat u niet wijsmaken dat het een zeer dringende noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw bank via het nummer dat bij u bekend is.

Bent u slachtoffer geworden?

Doe dan altijd aangifte! Voor de politie is het heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden en kunnen we de daders opsporen.