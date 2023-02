Man overleden bij verkeersongeluk Woudenberg

De man reed met zijn auto rond 20.40 uur weg bij een tankstation. Bij het verlaten van de uitrit van het tankstation wilde hij linksaf slaan om in de richting Woudenweg te rijden. Daarbij heeft hij vermoedelijk een busje dat reed over de N224 in de richting van Scherpenzeel niet gezien. Zijn auto werd vol in de flank geraakt. De 72-jarige man overleed ter plaatse.

De bestuurster van het busje, een 40-jarige vrouw uit Woudenberg, is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Ook de hond die in de auto van het 72-jarige slachtoffer zat, is ter controle naar de dierenarts gebracht.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.