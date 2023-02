Vrachtwagenchauffeur gezocht

Rond 08.00 uur vond de aanrijding plaats. De 19-jarige bestuurder van de snorfiets uit Oudewater overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de bestelauto kwam met de schrik vrij. De politie is ter plekke een onderzoek gestart.

Er is al met diverse getuigen gesproken. De politie is nog op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die achter de bestelauto reed toen het ongeval plaatsvond. Deze getuige reed in de richting van het centrum van Oudewater. Deze vrachtwagenchauffeur wordt gevraagd om contact te leggen met de politie via tel. 0900-8844 of via onderstaand meldformulier.