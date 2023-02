Twee aanhoudingen na woninginbraak

Omstreeks 19.50 uur zagen buurtbewoners twee mannen inbreken in een woning gelegen aan de Liedeweg. De melders zijn naar de woning gerend waarna de verdachten zijn weggevlucht. De melders zijn achter hen aangerend en alarmeerden de politie. Toegesnelde agenten konden vrij snel één verdachte aanhouden die zich in de bosjes in de Liedeweg had verscholen. Niet veel later werd na een zoekslag in de omgeving een tweede verdachte aangehouden. Bij het onderzoek van de politie werd ook een hondengeleider ingezet.

De verdachten, twee 23-jarige mannen uit Haarlem, zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie zet het onderzoek naar de poging woninginbraak voort.

2023022699