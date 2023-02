Politie zoekt camerabeelden in onderzoek naar serie autobranden Noordwijk

In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 februari kreeg de politie rond 04.40 uur een melding van autobranden op de Pieter Bedijnstraat in Noordwijk. Ter plaatse bleken vijf auto’s in een parkeerhaven in brand te staan. Vermoedelijk is de brand in één auto overgeslagen naar de overige vier voertuigen. Alle vijf de auto’s raakten zwaar beschadigd.

Zesde auto vernield door brand

Korte tijd later kreeg de politie een nieuwe melding van een autobrand, dit keer op de W.H. van Konijnenburgstraat in Noordwijk. Rond 06.10 uur is daar een personenauto door brand zwaar beschadigd geraakt. Ook hier heeft de politie aanwijzingen dat het gaat om brandstichting. Eerder deze maand werden op verschillende plekken in Noordwijk ook al auto’s vernield door brand. In de nacht van zondag 22 op maandag 23 januari gebeurde dat bij een auto op het Jeroenspark en op de Prins Bernhardstraat.

Getuige of tips? Bel 0900-8844!

De politie doet onderzoek naar de serie autobranden. Heeft u iets gezien? Of heeft u tips of andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Ook is het onderzoeksteam dringend op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de autobranden.

Camerabeelden gezocht

Maakt u gebruik van een deurbelcamera in de omgeving van de Pieter Bedijnstraat, de W.H. van Konijnenburgstraat, het Jeroenspark of de Prins Bernhardstraat in Noordwijk? Deel dan uw beelden via onderstaand contact formulier of bel met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.