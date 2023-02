Wie overviel juwelier in de Passage?

De man kwam winkelcentrum De Passage binnen en sloeg met een hamer een ruit van de juwelier in. Vervolgens deed hij een greep naar de sieraden en ging er rennend vandoor. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie heeft meteen een onderzoek gestart en met getuigen gesproken. Nog steeds zijn getuigen welkom, net als beelden en foto van het incident met de verdachte erop. Hij droeg zwarte kleding en ook zwarte schoenen met een witte zool. Rennend ging hij ervandoor richting Broersvest en de Korte Singel. Informatie delen kan via het bijgaande tipformulier of via 0900-8844 en uiteraard ook anoniem op 0800-7000.