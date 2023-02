Twee mannen met nepartikelen opgepakt

Op woensdag 1 februari 2023 om 21.00 uur wordt een surveillance-eenheid naar het station gestuurd omdat daar twee mannen aangehouden zijn door personeel van de NS. Op het station treffen de agenten de collega’s van de NS en twee mannen van 30 en 26 jaar uit Rusland. Eén van de mannen heeft een tijdelijke verblijfplaats in Overloon. Ze hebben inderdaad geen treinkaartje en kunnen zich niet identificeren. Eén van de agenten herkent één van de mannen omdat hij die een week eerder ook al had aangehouden op het station. Die man had toen al meerdere nepartikelen bij zich.

Aanhouding

Ze onderzoeken de bagage van de mannen en daar komen flesjes parfum, dure oortelefoons en scheermesjes uit. Bij controle van zogenaamde Airpods blijkt dat deze hetzelfde serienummer hebben. Dat versterkt het vermoeden dat alles nep is. Er wordt contact gezocht met een organisatie die voor meerdere merken onderzoek doet naar nepartikelen. De medewerkster daarvan bevestigt het vermoeden en de ze geeft aan gemachtigd te zijn voor het doen van aangifte. De twee mannen worden daarop aangehouden en naar het bureau gebracht. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.