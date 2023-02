Twee verdachten aangehouden voor inbraken Bussum

Waardevolle getuige

Zaterdagochtend rond 10.15 uur belden twee onbekende personen aan bij een woning aan de Koningslaan in Bussum. De bewoonster van de woning vond dit vreemd en besloot niet open te doen. Vervolgens werd aan de achterzijde van de woning een raam ingegooid. Een oplettende getuige belde de politie en nam foto’s van het tweetal. Door bruikbare signalementen van de getuige en van de bewoonster kon de politie al snel twee verdachten in de buurt aanhouden. Deze verdachten zijn een 17-jarige man en een 30-jarige man, beide zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op het politiebureau herkende een politieagent één van de verdachten van camerabeelden van een andere woninginbraak in Bussum, eerder die week. Bij de verdachten werden sieraden, zonnebrillen, kleding en een smartphone aangetroffen. Onderzocht wordt van wie deze spullen zijn.

Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.