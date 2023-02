Getuigen gezocht na gewapende overval in Osdorp

Onderzoek

Direct werd door gewaarschuwde politieagenten een onderzoek in de directe omgeving ingesteld. De verdachte werd niet aangetroffen. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:



- Lichtgetinte man

- Slank postuur

- Zwarte jas met een wit logo op linkerborst

- Zwarte trainingsbroek (Nike) en handschoenen

- Mondkapje

- Blauwe plastic tas (Albert Heijn)

Iets gezien?

De recherche onderzoekt de zaak. Bent u getuige geweest van de overval, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem met de politie spreken via 0800-7000.