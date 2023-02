Acht actievoerders aangehouden

Aan het begin van de middag hadden ze korte tijd actie gevoerd bij het Ministerie van Financiƫn aan het Korte Voorhout. Daarna gingen ze naar de Mauritskade, waar ze bij het partijkantoor van de VVD de rijbaan blokkeerden. Acht actievoerders ketenden zich aan elkaar vast. Door de blokkadeactie ontstond er gevaar voor het andere verkeer. De politie heeft de demonstranten gevorderd om zich los te maken en naar een andere locatie te gaan om daar te demonstreren. Dit deden zij echter niet. De burgemeester gaf opdracht om de blokkade te stoppen. Hierop zijn de actievoerders losgemaakt en aangehouden.

Politie treedt op bij strafbare feiten

Demonstreren is een grondrecht en wordt door de gemeente Den Haag gefaciliteerd. Maar het demonstratierecht is geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Zeker als de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht, kan de overheid niet anders dan optreden. Het politieoptreden is er altijd op gericht de-escalerend te werken. Mensen worden altijd eerst aangesproken en gewaarschuwd. Als dat geen effect heeft, vordert de politie mensen om weg te gaan. Dat is geen vrijblijvend verzoek. Wie niet aan een vordering van de politie voldoet, pleegt een strafbaar feit en kan worden aangehouden.