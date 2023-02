Explosie bij een woning aan de Abrikozentuin

Het is iets na 03.30 uur als wij melding krijgen van een explosie aan de Abrikozentuin. Als de agenten aankomen bij de woning zien zij de schade aan het kozijn en de voordeur. De bewoners waren binnen tijdens de explosie en zijn erg geschrokken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. De forensische opsporing en het team explosievenverkenning hebben meteen uitgebreid onderzoek gedaan. Het onderzoeksteam van de recherche is ook een onderzoek gestart.

Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord op maandagnacht rond 03.30 uur in de buurt of aan de Abrikozentuin? Heeft u een deurbelcamera, dashcam of andere (bewegende) beelden? Dan komen wij graag met u in contact via onderstaande mogelijkheden.