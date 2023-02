Getuigen gezocht explosie Vredenoordlaan

De bewoners lagen te slapen toen zij opgeschrikt werden door een harde knal. Toen agenten aankwamen, bleek de brievenbus en een ruit van de woning beschadigd. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De forensische opsporing startte een sporenonderzoek. Er wordt onderzocht wat er precies ontploft is en wie hier verantwoordelijk voor is of zijn.



Heeft u informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk daarbij ook aan videodeurbelbeelden en dashcambeelden)? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden. Weet dat u ook anoniem uw tip door kunt geven.