Aangehouden man (39) mishandelt agent

De politie kreeg even na 22.00 uur de melding van een vervelende klant bij een horecagelegenheid aan de Heuvel. De agenten herkenden deze man, want eerder op de avond gedroeg hij zich ook al vervelend. Hiervoor werd hij gevorderd om het centrum van Tilburg te verlaten. Omdat hij dit dus blijkbaar niet had gedaan, werd hij direct aangehouden. Hierop begon de arrestant zich al te verzetten, maar het lukte toch de man in de politiebus te zetten. In de bus begon hij te trappen, waarbij hij een agent raakte. Die hierdoor schaafwonden op. Vervolgens werd de agent ook nog door de man in zijn gezicht gespuugd. De politie begrijpt emoties, maar heeft geen begrip voor agressie en geweld. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. De agent deed aangifte.