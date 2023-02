Flinke mishandeling tijdens carnavalsfeest Kaatsheuvel

De politie werd rond 22.30 uur gealarmeerd toen er bij het carnavalsfeest een vechtpartij ontstond. Toen de agenten bij de horecagelegenheid stonden, kwam vrijwel direct een bebloede man in hun richting gelopen. Hij zou geslagen zijn door anderen. Op aanwijzen van hem en omstander, hield de politie twee verdachten aan. Het slachtoffer bleek in het ziekenhuis onder andere een gebroken neus en een breuk onder het oog te hebben opgelopen.

Getuigen gezocht

De recherche heeft inmiddels met de twee verdachten gesproken. Zij zijn zondagmiddag in vrijheid gesteld, maar blijven beiden verdachte. De politie spreekt graag met getuige die zij nog niet gesproken heeft. Bent u getuige geweest van deze geweldpleging of heeft u andere informatie die van belang kan zijn in het onderzoek? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2023043712.