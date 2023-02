Nieuwe werkgeverscampagne toont veelzijdigheid politiewerk

Maatschappelijke relevantie

Het is daarom van belang om zo breed mogelijk te laten zien wat er voor mogelijkheden zijn om bij de politie aan de slag te kunnen. Van 21 februari tot 19 maart wordt op meerdere manieren getoond dat de politie een veelzijdige werkgever is. Dat gebeurt via commercials op tv, korte films voor in de bioscoop, online en op verschillende social media platformen. Daarnaast wordt in de vorm van billboards en grote schermen op plekken waar veel publiek komt, buitenreclame ingezet. Zo laat een centralist Priscilla op posters weten dat zij er is ‘voor jou als je belt in blinde paniek’ en zedenrechercheur Ineke is er ‘voor jou als je wilt praten maar niet durft’.



Bekijk hier de trailer van de nieuwe wervingscampagne.