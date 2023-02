Man met vuurwapen aangehouden

Twee politieagenten in burger wilden gisteren een 21-jarige man uit Harderwijk staande houden op de burgemeester Numanlaan om zijn identiteit te controleren. In eerste instantie verliep het rustig. Tot de politieagent over wilde gaan tot fouillering. De 21-jarige man wilde er vandoor gaan. Toen de agenten hem dit beletten ging hij vol in verzet. Er bleek ook een vuurwapen te zijn. De man is aangehouden en de politie onderzoekt de zaak.

Politie stelt naast de herkomst van het wapen ook een onderzoek in naar agressieve manier van de verdachte tijdens de aanhouding. Daarom vraagt ze eventuele getuigen van het gebeuren zich te melden. Dit kan via 0900 8844 of door het digitaal tipformulier in te vullen. Anoniem tippen mag ook bij Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

2023079483