Eigenaren gestolen sieraden gezocht in Team West

Op zaterdag 31 december werd in Den Haag een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere woninginbraken. Bij de aanhouding zijn verschillende vermoedelijk gestolen sieraden aangetroffen. In de uitzending worden de sieraden getoond. De foto’s van de sieraden hebben allemaal een nummer gekregen. Herkent u sieraden? Laat het dan weten. Dit kunt u doen via het tipformulier of door te bellen naar 0900-8844.

Inbraak bestelbus Rijswijk

Op dinsdag 15 november werd rond 03.30 uur in een bestelbus die aan de Metelkamperstraat in Rijswijk stond ingebroken. De eigenaar van de Fiat bestelbus lag op dat moment te slapen. Bij deze inbraak werden accu's, een schuurmachine en een stofzuiger weggenomen. De inbraak is op camerabeelden vastgelegd. Op de beelden is goed te zien dat de inbreker de weggenomen stofzuiger op zijn bagagedrager van zijn fiets zet en wegrijdt. Het is goed mogelijk dat de inbreker de andere weggenomen goederen in zijn fietstassen heeft gedaan. De inbreker reed vervolgens weg in de richting van de Prinses Beatrixlaan. Wie herkent deze inbreker?

Inbraken in dezelfde woning Zoetermeer

Op zaterdag 31 december en op maandag 2 januari werd er in een zelfde woning aan de Middelweg in Zoetermeer ingebroken. De eerste keer probeerden twee inbrekers de kluis in de woning te openen maar dat lukte niet. De tweede keer kwamen er drie inbrekers terug en maakten de afdichting die na de eerste inbraak was gemaakt met veel geweld kapot en betraden vervolgens de woning. De bewoners waren op beide momenten niet thuis. Tijdens de tweede inbraak probeerden de inbrekers met een slijptol de kluis te openen, echter lukte het wederom niet om de kluis te openen. Wel hebben de inbrekers twee horloges meegenomen een Seiko Kenetic en een Apple Watch 6. Van de vijf inbrekers was er in ieder geval één die bij beide inbraken aanwezig was. Na de tweede inbraak reden de inbrekers weg in een Audi RS6. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbrekers. Herkent u hen?

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Team West is om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een keer herhaald.