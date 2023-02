Poging gewapende overval op winkel aan de Pletterijstraat

Signalement

De verdachte is tussen de 30 en 40 jaar oud, licht getint en heeft een stevig postuur. Tijdens de overval droeg hij een spijkerbroek, een donkerkleurige jas en een zwarte pet.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord wat dit onderzoek kan helpen? Of heeft u misschien camerabeelden van de omgeving van de Pletterijkade? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding doen kan via 0800-7000.